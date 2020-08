Maribor, 18. avgusta - Slovenski nogometni podprvak Maribor je v Kidričevo poslal dva svoja nogometaša. Kot so Mariborčani sporočili na družbenih omrežjih, so do konca sezone Aluminiju posodili vratarja Aljaža Cotmana, za dve leti pa je s Kidričani podpisal Lovro Grajfoner.