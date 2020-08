V Begunjah pri Cerknici treba prekuhavati pitno vodo

Begunje pri Cerknici, 18. avgusta - Zaradi neskladnih rezultatov analiz morajo porabniki pitne vode v naselju Begunje pri Cerknici vodo do preklica prekuhavati. Pri tem zadostuje, da voda burno vre tri minute. Nato jo je treba shraniti v hladilniku in porabiti v 24 urah, so sporočili s centra za obveščanje pri Uprave RS za zaščito in reševanje.