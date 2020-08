Voznik zapeljal po brežini in po prevračanju umrl

Kranj, 18. avgusta - Gorenjski prometni policisti so danes v okolici Kranja obravnavali prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je voznik na ovinku z lokalne ceste zapeljal po strmi brežini navzdol in po prevračanju vozila umrl. To je letošnja sedma smrtna žrtev na gorenjskih cestah.