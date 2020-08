Gorenje: Dobava ventilatorjev Bellavista 1000 je bila transparentna

Velenje, 18. avgusta - Na začasno prepoved ventilatorjev Bellavista 1000 s strani Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) so se odzvali v Gorenju. Tam poudarjajo, da so preko matičnega podjetja Hisense le pomagali pri dobavi in da niso uvozniki, obenem pa pravijo, da so bili vsi postopki transparentni.