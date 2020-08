Na Ljubljanskem gradu 13. festival Panč

Ljubljana, 20. avgusta - S t.i. Otvoritveno domačico se bo drevi na Ljubljanskem gradu začel 13. festival Panč. Letošnji Panč bo zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19 "bolj ekskluziven in butičen, večji poudarek pa bo na domačih mojstrih". Zardi velikega povpraševanja ljubiteljev humorja so ga podaljšali za en dan in mu pridali Črni ponedeljek.