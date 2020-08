V Mariboru prva etapa letošnjega Klubskega maratona

Maribor, 21. avgusta - Klubski maraton Radia Študent se letos že 19. "podaja v zadimljen prostor pred žaromete klubske javnosti". Prvi koncert klubske turneje bo na sporedu drevi v mariborski dvorani Gustaf, kjer se bodo predstavil maratonci Klinci in Billy Clubs. Na Klubski maraton so se letos uvrstile še skupine LELEE, Spiral Mind, 3:rma in Kavasutra.