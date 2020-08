Začetek francoske lige v senci covida-19 in nastopov PSG in Lyona v ligi prvakov

pripravil Aljoža Žvirc

Pariz, 19. avgusta - S petkovim obračunom med moštvoma Bordeaux in Nantes se bo začela 83. sezona francoskega državnega prvenstva v nogometu, ki vse bolj pridobiva na veljavi na mednarodni ravni. Sezono bi sicer morala odpreti Marseille in St. Etienne, a so dvoboj zaradi štirih pozitivnih nogometašev na novi koronavirus pri gostiteljih prestavili za nedoločen čas.