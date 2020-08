Newyorške borze začele neenotno

New York, 18. avgusta - Po rekordnem ponedeljkovem zaključku tehnološkega indeksa Nasdaq in po tem, ko se je rekordu močno približal indeks 500 največjih ameriških podjetij S&P 500, se danes na newyorških borzah riše neenotno vzdušje. Vlagatelji čakajo, da se republikanci in demokrati v kongresu dogovorijo o novem stimulativnem paketu za ZDA.