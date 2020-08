Vreme: Zvečer in ponoči delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 18. avgusta - Še bodo možne občasne krajevne padavine, deloma nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. V sredo bo deloma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Pozno dopoldne in sredi dneva bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer se bo zjasnilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.