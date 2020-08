Slovenska vojska in Arso v krepitev sodelovanja

Ljubljana, 18. avgusta - Okoljski in obrambni minister Andrej Vizjak in Matej Tonin sta danes podpisala sporazum o operativnem sodelovanju med Slovensko vojsko (SV) in Agencijo RS za okolje (Arso) na področju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti ter pri spremljanju in preučevanju naravnih nesreč. Sporazum krepi in širi obstoječe sodelovanje.