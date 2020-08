Opozicijski voditelji na srečanju tudi o ustavni obtožbi predsednika vlade

Ljubljana, 18. avgusta - Prvič po dopustih so se danes sešli vodje opozicijskih strank LMŠ, SD, Levice in SAB. Voditeljica SD Tanja Fajon jih je opomnila na ustavno obtožbo premierja Janeza Janše, ki je že spisana, in jih pozvala k oblikovanju stališč. "Vsak teden so novi razlogi, da bi lahko ustavno obtožbo še dodelali," je pojasnila na novinarski konferenci po srečanju.