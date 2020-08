Slovenija in Gruzija z memorandumom o trajnostnem upravljanju z gozdovi

Ljubljana, 18. avgusta - Predstavniki slovenskega in gruzijskega ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, so danes podpisali memorandum o soglasju na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi. Gre za pomemben pravni mejnik za konkretizacijo in okrepitev sodelovanja med državama na višjo raven, so sporočili s slovenskega ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.