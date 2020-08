Pahor in Steinmeier poudarila pomen evropske enotnosti pri soočanju s pandemijo covida-19

Ljubljana, 18. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier sta danes v telefonskem pogovoru poudarila pomen evropske enotnosti pri soočanju s pandemijo covida-19 in v zvezi z drugimi strateškimi izzivi v EU, njeni neposredni soseščini s poudarkom na razmerah v Belorusiji in Zahodnem Balkanu, ter mednarodni skupnosti.