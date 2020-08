V Galeriji Vodnikove domačije Mestne ptice Gašperja Krajnca

Ljubljana, 19. avgusta - V Galeriji Vodnikove domačije bodo drevi odprli razstavo Gašper Krajnc: Mestne ptice. Na njej bodo na ogled strani in posamezne risbe iz Krajnčevega risoromana Mestne ptice. Kot so zapisali na svoji Facebook strani, želijo z razstavo bodočim bralkam in bralcem kar najbolje predstaviti knjigo, ki bo izšla pri založbi VigeVageKnjige.