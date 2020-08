Festival Grounded v četrti izdaji o resnici

Ljubljana, 18. avgusta - Festival Grounded bo med četrtkom in soboto v tivolski Švicariji prepletel elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem. Festivalska tema bo Resnica, ki jo v programski ekipi razumejo kot nekaj pomembnega in si želijo, da bi bile tekom festivala slišane tudi njihove resnice. Glasbeni del bo medtem v znamenju postklubskih beatov in eksperimenta.