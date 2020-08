Lenovo v četrtletju povečal prihodke in dobiček

Peking, 18. avgusta - Kitajski tehnološki velikan Lenovo je v prvem četrtletju aktualnega poslovnega leta, ki se je začelo z aprilom, povečal prihodke in dobiček. Prihodki skupine so na letni ravni porasli za sedem odstotkov na 13,3 milijarde dolarjev, čisti dobiček pa se je povečal za 31 odstotkov na 213 milijonov dolarjev, so sporočili iz podjetja.