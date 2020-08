WHO opozarja, da v Aziji širijo koronavirus mladi z blagimi simptomi

Ženeva, 18. avgusta - V azijsko-tihomorski regiji se novi koronavirus pospešeno širi predvsem zaradi mladih, ki se zaradi zelo blagih simptomov niti ne zavedajo okužbe, so danes posvarili v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). To pa predstavlja precejšnje tveganje za starejše in druge iz ranljivih skupin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.