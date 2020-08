V Ljubljani poletni orkestrski kamp Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra

Ljubljana, 19. avgusta - V Ljubljani se bo danes začel poletni orkestrski kamp Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra, ki ga vodi dirigentka Živa Ploj Peršuh. Organizatorji so upoštevali varnostne ukrepe in priporočila zaradi covida-19 in zagotovili, da bodo udeleženci med bivanjem in muziciranjem delovali kot zaprta in varovana skupina.