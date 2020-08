Portoroški Palace polno zaseden pričakuje 110. obletnico

Ljubljana, 19. avgusta - Portoroški hotel Palace, danes imenovan Kempinski Palace Portorož, bo v četrtek obeležil 110. obletnico. Palace je bil ob svojem odprtju v začetku 20. stoletja eden najlepših in največjih hotelov regije, tudi danes pa vabi goste s petimi zvezdicami. To poletje hotel obratuje z zmanjšanimi zmogljivostmi, razpoložljive sobe pa so polno zasedene.