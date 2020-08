Danes predvsem na jugu države možna tudi krajevna neurja s točo

Ljubljana, 18. avgusta - Vremenoslovci za danes sredi dneva in popoldne napovedujejo plohe in nevihte. Predvsem na jugu države so možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Ob tem pa lahko hitro narastejo lokalni hudourniki, opozarjajo na Agenciji RS za okolje.

Kot so zapisali, bo ponekod zapihal severni do severozahodni veter. Temperature pa se bodo čez dan gibale med 20 in 25 stopinjami Celzija, nekoliko višje bodo na Primorskem, do 27 stopinj.

Tudi ponoči bodo še možne občasne krajevne padavine, deloma nevihte. Sreda bo deloma sončna z nekaj kopaste oblačnosti. Pozno dopoldne in sredi dneva bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, zvečer pa se bo zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.