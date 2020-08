Okužbo z novim koronairusom v ponedeljek potrdili v 21 občinah

Ljubljana, 18. avgusta - Okužbo z novim koronavirusom so v ponedeljek potrdili v 21 občinah, največ, tri, v Ljubljani. Prvič so okužbo potrdili v občini Rečica ob Savinji. Največ aktivno okuženih je v Ljubljani, kjer je trenutno 69 okuženih, in v Celju, kjer imajo 18 aktivno okuženih.