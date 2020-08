V raketnem napadu na Kabul več ranjenih

Kabul, 18. avgusta - Na afganistansko prestolnico Kabul je danes priletelo najmanj 14 raket. Pri tem je bilo ranjenih najmanj deset ljudi, med njimi tudi otroci, je sporočilo notranje ministrstvo. Rakete so izstrelili iz dveh avtomobilov, zadele pa so predvsem stanovanjska in diplomatska območja v prestolnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa.