V Hamburgu s koncertoma obeležili 60-letnico prvega nastopa Beatlesov

Hamburg, 18. avgusta - V Hamburgu so v ponedeljek s koncertoma obeležili 60-letnico prvega nastopa skupine The Beatles v mestu. Koncert v klubu Indra, na katerem so nastopili oboževalka Beatlsov Stefanie Hempel in njena zasedba Rock'n'Roll Special band, je občinstvo spremljalo po spletu. V Filharmoniji na Labi je nastopila jazz pianistka Julia Huelsmann.