Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno, sredi dneva deževno

Ljubljana, 18. avgusta - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bodo pogoste plohe in nevihte, predvsem na jugu nekatere tudi močnejše. Ponekod bo zapihal severni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.