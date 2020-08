V New Yorku vložena tožba proti Trumpu in vodstvu ameriške pošte

New York, 18. avgusta - Nekaj posameznikov, med njimi kandidatov za javne položaje, je v ponedeljek na zveznem sodišču v New Yorku vložilo tožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in vodstvu ameriške pošte. Od sodišča želijo ukaz za zadostno financiranje pošte pred volitvami 3. novembra.