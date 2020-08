Več kot 400 milijonov let star fosil s podobnimi očmi kot čebela

Köln, 21. avgusta - Znanstveniki so natančno preučili 429 milijonov let star fosil členonožca, najden leta 1846 na Češkem, in odkrili veliko vzporednic z današnjimi insekti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Očesna struktura je skoraj enaka strukturi očesa današnje čebele, so med drugim zapisali v strokovni reviji Scientific Reports.