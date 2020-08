Sifilis v Evropi dlje kot je veljalo doslej?

Zürich, 22. avgusta - Sifilis in sorodne bolezni so bili v Evropi bržkone razširjeni že pred tem, kot je to doslej trdila znanost. Bolezen naj bi v Evropo prišla šele s potovanjem Krištofa Kolumba v Ameriko, a vse kaže, da je bila na Stari celini prisotna že prej, poroča nemška tiskovna agencija dpa.