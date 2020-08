Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 8.)

Ljubljana, 17. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da bo slovenska vlada o morebitnih omejitvah ob vstopu v Slovenijo iz Hrvaške odločala v četrtek in o aktualnem številu novo potrjenih primerov koronavirusa v Sloveniji. Poročale so tudi o prvi uspešni presaditvi otroških pljuč v Sloveniji in slovenskih turistih na Hrvaškem.