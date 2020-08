Primorske novice o zapletih pri obnovi ribiškega pristanišča na Seči (18. 8.)

Koper, 17. avgusta - Alenka Penjak v komentarju Tanker je že vplul v Jernejev kanal, piše o tem, da zaradi zapletov pri obnovi ribiškega pristanišča na Seči piranska občina lahko izgubi evropski denar za ta projekt. Do sedaj so ga zavirali nekateri posamezniki, neustrezna komunikacija občine in dolgotrajno pridobivanje potrebnih dokumentov.