Večer o razvoju Prekmurja (18. 8.)

Maribor, 17. avgusta - Timotej Milanov v komentarju Žerjavi piše o tem, da je proti koncu prvih sto let, ki so jih prekmurski Slovenci preživeli združeni z matičnim narodom, regija zaradi posameznikov v lokalnih podjetjih, ki so razmišljali izven okvirjev, začela zmanjševati razvojni zaostanek. V času koronavirusa pa potrebuje pomoč države.