Finance o karanteni (18. 8.)

Ljubljana, 17. avgusta - Simona Toplak v komentarju Malo manj zlahka o karanteni: kdo prevzema odgovornost, da bodo vsi v karanteni imeli hrano, zdravila in pomoč? In kdo jim jo bo prinašal? piše o tem, da zaradi varnosti ostalih tisti v karanteni lahko trpijo za dolgoročnimi zdravstvenimi, socialnimi in finančnimi posledicami.