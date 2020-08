Horoskop praznuje 90-letnico

Ljubljana, 18. avgusta - Ljudje že tisočletja iščejo odgovore na vprašanja o prihodnosti. Že pred 4000 in več leti so odgovore z razlago nebesnih znamenj iskali Perzijci, Sumerci, Asirci in drugi. Danes je najbolj razširjena oblika horoskop v tiskani obliki ali pa v zadnjih letih na spletu. Časniški horoskop bo 24. avgusta praznoval 90 let.