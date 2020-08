Rusija z največjo prodajo računalnikov v zadnjih šestih letih

Moskva, 18. avgusta - Prodaja računalniške opreme na ruskem trgu je v prvem polletju letos dosegla najvišjo raven v zadnjih šestih letih. V prvih šestih mesecih so prodali 3,5 milijona prenosnih in namiznih računalnikov, monitorjev in tiskalnikov, njihova vrednost je znašala 90 milijard rubljev oziroma milijardo evrov.