Ravnatelji na tradicionalni konferenci pričakujejo več informacij o poteku pouka

Brdo pri Kranju, 18. avgusta - V organizaciji Zavoda RS za šolstvo bo na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna konferenca ravnateljic in ravnateljev šol in vrtcev. Novo šolsko leto je tako rekoč pred vrati, zato ravnatelji pričakujejo predvsem več pojasnil, kako bo glede na epidemiološke razmere potekal pouk. Izhodišča in usmeritve jim bo predstavila ministrica Simona Kustec.