Beograd, 17. avgusta - V Srbiji so v zadnjih 24 urah potrdili sto novih okužb z novim koronavirusom, kar je najmanj v enem dnevu od 22. junija. Opravili so 7352 testov. Umrli so še trije bolniki s covidom-19, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.