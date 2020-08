Povprečno gospodinjstvo za elektriko v drugem četrtletju plačalo 17 odstotkov manj kot lani

Ljubljana, 23. avgusta - Stroški električne energije za povprečno gospodinjstvo so se v drugem četrtletju v primerjavi s prvim znižali za sedem odstotkov, na letni ravni pa za 17 odstotkov, kažejo podatki ministrstva za infrastrukturo. Znižanje so pripisali ukrepom za blaženje posledic epidemije covida-19, ki so pri cenah elektrike veljali od začetka marca so konca maja.