Minuli teden v Sloveniji skupaj 174 potrjenih okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 17. avgusta - Minuli teden so v Sloveniji potrdili skupaj 174 novih okužb z novim koronavirusom, kar je sto več kot teden pred tem. Umrl je en bolnik s covidom-19, skupaj doslej 129. V bolnišnici se trenutno zdravi 19 bolnikov s covidom-19, kar je nekoliko manj kot prejšnji teden, ko jih je bilo dnevno na zdravljenju med 22 in 24.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od 4. marca, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih, dnevno število odpuščenih iz bolnišnic in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

-------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 16. 8. 393 142.320 13 2429 3 0 19 0 129 15. 8. 382 141.927 15 2416 4 1 17 0 129 14. 8. 1034 141.545 32 2401 3 4 16 0 129 13. 8. 937 140.511 37 2369 3 4 18 0 129 12. 8. 856 139.574 29 2332 2 5 19 0 129 11. 8. 1118 138.718 31 2303 2 1 23 0 129 10. 8. 1058 137.600 17 2272 2 1 23 1 129 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 9. 8. 332 136.542 6 2255 2 0 24 1 128 8. 8. 304 136.220 2 2249 3 0 24 1 127 7. 8. 829 135.916 14 2247 3 1 22 1 126 6. 8. 753 135.087 10 2233 4 1 24 0 125 5. 8. 771 134.334 15 2223 3 1 24 1 125 4. 8. 974 133.563 18 2208 3 2 22 1 124 3. 8. 890 132.589 9 2190 2 3 22 1 123 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 2. 8. 272 131.699 1 2181 1 0 20 2 122 1. 8. 374 131.427 9 2180 2 0 22 1 120 31. 7. 892 131.053 15 2171 5 2 22 0 119 30. 7. 917 130.161 17 2156 5 0 24 1 119 29. 7. 879 129.244 24 2139 5 0 22 1 118 28. 7. 919 128.365 14 2115 4 0 21 0 117 27. 7. 874 127.446 14 2101 3 3 17 1 117 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 26. 7. 335 126.572 5 2087 3 1 20 0 116 25. 7. 565 126.237 16 2082 4 2 21 0 116 24. 7. 918 125.672 14 2066 4 4 19 1 116 23. 7. 848 124.754 19 2052 2 3 23 0 115 22. 7. 935 123.906 27 2033 2 1 24 0 115 21. 7. 1150 122.971 29 2006 2 1 22 1 115 20. 7. 914 121.821 24 1977 3 2 22 1 114 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 19. 7. 371 120.907 7 1953 3 0 19 1 113 18. 7. 480 120.536 6 1946 2 0 18 1 112 17. 7. 1027 120.056 24 1940 2 2 19 0 111 16. 7. 1012 119.029 19 1916 1 1 19 0 111 15. 7. 1032 118.017 19 1897 1 0 18 0 111 14. 7. 1112 116.985 19 1878 1 1 16 0 111 13. 7. 1218 115.873 10 1859 1 3 17 0 111 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 12. 7. 440 114.665 8 1849 1 1 17 0 111 11. 7. 560 114.215 14 1841 0 0 16 0 111 10. 7. 1159 113.665 34 1827 0 0 16 0 111 9. 7. 1390 112.496 17 1793 0 0 16 0 111 8. 7. 1271 111.106 13 1776 0 1 15 0 111 7. 7. 1607 109.835 24 1763 0 3 14 0 111 6. 7. 1325 108.228 23 1739 0 1 12 0 111 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 5. 7. 530 106.898 16 1716 0 0 11 0 111 4. 7. 716 106.368 21 1700 0 1 6 0 111 3. 7. 1456 105.652 30 1679 0 4 6 0 111 2. 7. 1274 104.201 16 1649 0 0 10 0 111 1. 7. 1198 102.927 21 1633 0 0 9 0 111 30. 6. 1399 101.729 13 1613 0 0 8 0 111 29. 6. 1085 100.330 15 1600 0 0 8 0 111 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 28. 6. 300 99.245 4 1585 0 0 8 0 111 27. 6. 625 98.945 9 1581 0 1 7 0 111 26. 6. 878 98.320 14 1572 1 0 8 0 111 25. 6. 843 97.442 11 1558 2 0 8 0 111 24. 6. 1212 96.599 6 1547 2 0 7 0 111 23. 6. 1222 95.387 7 1541 2 0 7 0 111 22. 6. 984 94.165 13 1534 1 1 5 0 111 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 21. 6. 271 93.181 1 1521 1 0 6 0 109 20. 6. 758 92.919 1 1520 1 2 6 0 109 19. 6. 1147 92.152 6 1519 1 2 6 0 109 18. 6. 902 91.005 2 1513 1 0 8 0 109 17. 6. 952 90.103 8 1511 1 1 6 0 109 16. 6. 986 89.151 4 1503 1 0 7 0 109 15. 6. 567 88.165 3 1499 1 0 7 0 109 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 14. 6. 212 87.598 1 1496 1 0 7 0 109 13. 6. 291 87.386 3 1495 0 0 6 0 109 12. 6. 767 87.095 2 1492 0 0 6 0 109 11. 6. 702 86.328 2 1490 0 0 6 0 109 10. 6. 758 85.626 0 1488 0 0 6 0 109 9. 6. 738 84.868 2 1488 0 0 6 0 109 8. 6. 814 84.130 1 1486 0 0 6 0 109 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 7. 6. 211 83.316 0 1485 0 0 5 0 109 6. 6. 229 83.105 1 1485 0 1 5 0 109 5. 6. 715 82.876 5 1484 0 0 6 0 109 4. 6. 828 82.161 2 1479 0 0 6 0 109 3. 6. 828 81.333 0 1477 0 0 5 0 109 2. 6. 807 80.505 2 1477 0 0 5 0 109 1. 6. 659 79.698 2 1475 1 0 5 0 109 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 31. 5. 246 79.039 0 1473 1 0 5 1 109 30. 5. 264 78.793 0 1473 2 1 6 0 108 29. 5. 613 78.529 0 1473 2 0 7 0 108 28. 5. 706 77.916 0 1473 2 0 7 0 108 27. 5. 631 77.210 2 1473 2 1 7 0 108 26. 5. 809 76.579 2 1471 2 2 8 0 108 25. 5. 754 75.770 0 1469 2 6 9 1 108 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 24. 5. 256 75.016 1 1469 3 2 16 0 107 23. 5. 341 74.760 0 1468 4 0 18 1 107 22. 5. 677 74.419 0 1468 4 2 19 0 106 21. 5. 882 73.742 0 1468 4 0 21 0 106 20. 5. 909 72.860 0 1468 3 2 21 1 106 19. 5. 981 71.951 1 1468 4 1 23 1 105 18. 5. 1128 70.970 1 1467 5 1 24 0 104 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 17. 5. 479 69.842 0 1466 5 1 25 0 104 16. 5. 511 69.363 1 1466 5 1 26 1 104 15. 5. 1151 68.852 0 1465 6 2 27 0 103 14. 5. 1023 67.701 1 1465 7 3 29 0 103 13. 5. 984 66.678 1 1464 7 7 32 0 103 12. 5. 1147 65.694 2 1463 9 1 38 1 103 11. 5. 1182 64.547 1 1461 9 3 40 0 102 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 10. 5. 537 63.365 3 1460 10 0 42 0 102 9. 5. 625 62.828 3 1457 10 1 41 1 102 8. 5. 1176 62.203 4 1454 10 3 43 1 101 7. 5. 1049 61.027 1 1450 12 5 47 1 100 6. 5. 1055 59.978 1 1449 13 1 52 0 99 5. 5. 1449 58.923 3 1448 14 2 53 1 99 4. 5. 1338 57.474 6 1445 17 3 56 1 98 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 3. 5. 616 56.136 0 1439 20 3 58 1 97 2. 5. 500 55.520 0 1439 21 2 59 2 96 1. 5. 720 55.020 5 1439 21 1 60 1 94 30. 4. 1352 54.300 5 1434 21 5 58 2 93 29. 4. 1341 52.948 11 1429 22 3 63 2 91 28. 4. 1317 51.607 10 1418 25 7 73 3 89 27. 4. 683 50.290 6 1408 24 2 78 3 86 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 26. 4. 634 49.607 6 1402 22 0 80 1 83 25. 4. 794 48.973 7 1396 23 2 80 1 82 24. 4. 1161 48.179 15 1388 23 4 77 1 81 23. 4. 1315 47.018 7 1373 24 4 78 1 80 22. 4. 1268 45.703 13 1366 23 6 80 0 79 21. 4. 1459 44.435 9 1353 24 8 82 2 79 20. 4. 1174 42.976 9 1344 25 4 87 0 77 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 19. 4. 537 41.802 5 1335 26 1 88 3 77 18. 4. 685 41.265 13 1330 26 2 90 4 74 17. 4. 1250 40.580 13 1317 27 8 93 4 70 16. 4. 1193 39.330 36 1304 28 8 95 5 66 15. 4. 1023 38.137 21 1268 31 9 99 0 61 14. 4. 1168 37.114 28 1247 34 13 96 5 61 13. 4. 541 35.946 8 1220 35 0 103 1 56 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 12. 4. 554 35.405 7 1212 34 2 95 2 55 11. 4. 572 34.851 17 1205 35 2 95 3 53 10. 4. 1232 34.279 28 1188 37 11 94 5 50 9. 4. 1234 33.047 36 1160 36 9 106 2 45 8. 4. 1144 31.813 33 1124 34 8 108 3 43 7. 4. 1214 30.669 36 1091 35 5 111 4 40 6. 4. 1055 29.455 35 1055 31 13 111 6 36 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 5. 4. 489 28.253 24 1021 30 4 114 2 30 4. 4. 655 27.764 20 997 31 5 108 6 28 3. 4. 1188 27.109 43 977 31 10 109 2 22 2. 4. 1064 25.921 37 934 30 5 112 4 20 1. 4. 1095 24.857 56 897 29 4 112 1 16 31. 3. 1288 23.762 39 841 31 8 119 2 15 30. 3. 1125 22.474 46 802 28 7 119 2 13 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 29. 3. 569 21.349 26 756 28 3 115 0 11 28. 3. 997 20.753 46 730 23 0 101 2 11 27. 3. 1387 19.756 52 684 25 6 90 2 9 26. 3. 1075 18.369 70 632 22 6 90 2 7 25. 3. 1181 17.294 36 562 17 5 98 1 5 24. 3. 1243 16.113 50 526 14 2 72 1 4 23. 3. 1257 14.870 36 476 10 3 64 2 3 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 22. 3. 731 13.613 34 440 10 4 55 0 1 21. 3. 872 12.882 38 406 9 2 56 0 1 20. 3. 1242 12.010 26 368 9 8 55 0 1 19. 3. 1184 10.768 23 342 6 12 45 0 1 18. 3. 1026 9.584 32 319 6 3 43 0 1 17. 3. 1121 8.558 10 287 5 3 34 0 1 16. 3. 871 7.437 27 277 3 0 32 0 1 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 15. 3. 590 6.566 35 250 3 0 31 0 1 14. 3. 916 5.976 36 215 3 0 28 1 1 13. 3. 1197 5.060 48 179 4 0 21 0 0 12. 3. 1045 3.863 49 131 2 0 17 0 0 11. 3. 749 2818 23 57 10. 3. 542 2069 9 34 9. 3. 367 1527 9 25 -------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi -------------------------------------------------------------------- 8. 3. 238 1160 4 16 7. 3. 177 922 4 12 6. 3. 278 745 2 8 5. 3. 103 467 5 6 4. 3. 51 364 1 1

opombe:

24. marca so spremenili metodologijo zajema podatkov, tako da je po novem presečna ura za zajem podatkov ob polnoči za pretekli dan (in ne več 10. ura za tekoči dan). Od tod odstopanje pri podatkih za 24. marec. Testiranje na okužbo z novim koronavirusom se je v Sloveniji začelo 27. januarja, do dneva pred potrjeno prvo okužbo je bilo testiranih 313 ljudi.

Število odpuščenih iz bolnišnic sporočajo od 17. 3.

Viri: vlada, NIJZ