Po sestanku z občino in prebivalci dogovor o milejši zapori ceste Ajdovščina-Predmeja

Ajdovščina, 17. avgusta - Direkcija RS za infrastrukturo je na željo prebivalcev Predmeje in Občine Ajdovščina po današnjem sestanku nekoliko omilila napovedano zaporo ceste Ajdovščina-Predmeja, ki bo zaradi danes začetih del v prenovi vse do februarja 2021. Popolna zapora, sprva načrtovana za pol leta, bo veljala zgolj do oktobra, z izjemo vikendov.