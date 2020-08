Po petkovem množičnem pretepu v Krškem dva pridržana zaradi poskusa uboja

Krško, 17. avgusta - Policija je po petkovem množičnem pretepu v Krškem zaradi suma poskusa uboja pridržala dva moška, stara 30 in 23 let. V množičnem pretepu, kjer so posamezniki uporabljali od mačete do sekire, so se znašli člani dveh družin, ki se med seboj poznajo, policija pa je za njihovo umiritev uporabila tudi opozorilne strele, so navedli na policiji.