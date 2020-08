Začenjajo se dnevi odprtih vrat evropsko podprtih podeželskih projektov

Ljubljana, 22. avgusta - Na 21 kmetijah in podeželskih projektih, ki so bili podprti z evropskimi sredstvi, bodo od danes do 30. avgusta potekali dnevi odprtih vrat. Na ta način želijo na kmetijskem ministrstvu skupaj s kmetijami in nosilci projektov predstaviti uspešne zgodbe slovenskega podeželja ter tega približati ljudem.