Na Češkem presegli mejo 20.000 okuženih z novim koronavirusom

Praga, 17. avgusta - Na Češkem so od začetka epidemije covida-19 pa do danes potrdili že več kot 20.000 okužb z novim koronavirusom, izhaja iz podatkov tamkajšnjega ministrstva za zdravje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zadnje dni beležijo po nekaj sto novih okužb dnevno, že nekaj časa pa je to število tromestno.