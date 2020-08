Pridelovalci jabolk v Evropi optimistični

Ljubljana, 17. avgusta - Letos bo 21 najpomembnejših evropskih pridelovalk jabolk, tudi Slovenija, pridelalo 10,7 milijona ton jabolk, kar bi bilo odstotek manj kot lani in tri odstotke pod povprečjem zadnjih treh let, pričakuje svetovno združenje pridelovalcev jabolk in hrušk WAPA. V panožni zbornici pri GZS so optimistični tako glede cen kot povpraševanja potrošnikov.