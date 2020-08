Na Otočcu dodatni razredi za osnovno šolo in novi prostori za vrtec

Otočec, 17. avgusta - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević sta podpisala pogodbo za izvedbo dozidave Osnovne šole in vrtca Otočec. Vrednost investicije znaša nekaj več kot dva milijona evrov in pol, gradnjo pa naj bi zaključili najpozneje v roku enega leta, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.