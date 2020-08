Možnost za izpolnitev ankete o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo podaljšana do konca meseca

Ljubljana, 17. avgusta - Zagovornik načela enakosti podaljšuje možnost za sodelovanje v anketi o položaju stanovalcev domov za starejše med epidemijo covida-19, ko so bili v domovih uvedeni strogi zaščitni ukrepi. Kot so zapisali pri zagovorniku, možnost za izpolnitev ankete zaradi velikega zanimanja podaljšujejo do konca avgusta.