Pri festivalu Mladi levi se mednarodnemu sodelovanju niso odpovedali

pripravila Ajda Rozina Zupančič

Ljubljana, 20. avgusta - V Ljubljani bo med 22. in 29. avgustom potekal festival Mladi levi. Na njem se bodo z instalacijami, predstavami, pogovori in drugim predstavili slovenski ter tuji ustvarjalci. Mednarodnemu sodelovanju se niso bili pripravljeni odpovedati, čeprav se zaradi tega festivalski program še vedno spreminja, pogrešali pa so tudi "žive" debate.