V srednjeevropski ligi tri slovenska moštva

Ljubljana, 17. avgusta - V srednjeevropski odbojkarski ligi (MEL) za moške se bo v prihajajoči sezoni merilo osem ekip. Kot so sporočili iz srednjeevropskega odbojkarskega združenja MEVZA, gre za ekipe iz Avstrije, Slovenije in Hrvaške. Slovenske barve bodo zastopali ACH Volley Ljubljana, Calcit Volley in OK Merkur Maribor.