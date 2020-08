Ponovno dovoljeni obiski v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica

Ljubljana, 17. avgusta - V Domu starejših občanov Ilirska Bistrica so od danes ponovno dovoljeni obiski. Obiskovalci morajo v dom vstopiti skozi glavni vhod in se pri receptorju podpisati. Upoštevati morajo tudi higienske ukrepe, obvezno je nošenje mask in razkuževanje rok, so sporočili iz doma.