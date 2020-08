Na avstrijskem svetlobnem festivalu tudi slovenski umetniki

Celovec, 20. avgusta - V naravnem parku Blockheide pri avstrijskem Gmündu bo od danes do nedelje potekal svetlobni festival BlockHeideLeuchtetFest. Na festivalu, ki združuje tako številne svetlobne postavitve kot tudi akustične nastope glasbenikov, se bodo predstavili tudi slovenski ustvarjalci in glasbeniki Leon Vidmar, Marko Čeh, Samo Kutin in Tomaž Grom.