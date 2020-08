V hrastniškem domu starejših minuli konec tedna brez novih okužb

Hrastnik, 17. avgusta - Testiranja na novi koronavirus v Domu starejših Hrastnik v soboto in nedeljo niso pokazala novih okužb, enako velja za celotno občino. Zadnja dva primera okužbe so potrdili v petek, in sicer pri dveh stanovalkah doma starejših, kjer imajo trenutno aktivno okuženih skupno 21 stanovalcev in pet zaposlenih.