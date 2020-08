Direktor SŽ Olimpije: Če ne bi bilo virusa, bi že letos igrali v ligi Bahel

Ljubljana, 17. avgusta - Hokejisti SŽ Olimpije so začeli treninge na ledu pred novo sezono. V ljubljanskem kolektivu poudarjajo, da so vadbo na ledu težko čakali. Še vedno pa čakajo na odločitev, v katerem tekmovanju bodo igrali. Kot pravi direktor kluba Jože Kovač, je vse dogovorjeno za igranje v ligi Ebel oziroma po novem Bahel, a je to odvisno od koronske krize.